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تدشين جائزة الأمير نايف للأمن العربى على هامش مؤتمر "الداخلية العرب"

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تدشين جائزة الأمير نايف للأمن العربى على هامش مؤتمر "الداخلية العرب" تدشين جائزة الأمير نايف للأمن العربى على هامش مؤتمر "الداخلية العرب"
دشن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، و الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثانى وزير الداخلية القطرى، جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للأمن العربى.

وتنقسم الجائزة إلى 5 فروع، الأول الآداء الأمنى المتميز، والثانى البرامج الأمنية الرائدة، والثالث الدراسات الأمنية، والرابع الاختراع الأمنى، والأخير الإبداع الإعلامى، وقيمة جائزة كل فرع 100 ألف دولار أمريكى، فضلا عن وسام الأمير نايف للأمن العربى للشخصيات الأمنية الرائدة.

جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر.
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