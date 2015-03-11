وزير الداخلية السعودى يهدى الرئيس الجزائرى درعا تذكارية

قام الأمير محمد بن نايف عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب بإهداء الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة درعا تذكارية، لدعمه الكبير لجهود الأمن العربى، تسلمه نيابة عنه الطيب بلعيز وزير الداخلية الجزائرى.

كما قام الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بإهداء درعا تذكارية إلى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة درعا تذكارية، لدعمه الكبير لجهود الأمن العربى، تسلمه نيابة عنه الطيب بلعيز.

وكذلك قام الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بإهداء درعا تذكارية إلى الأمير محمد بن نايف عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدوره الكبير فى دعم أنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب.

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