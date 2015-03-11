إحالة المدرس المتهم بقتل تلميذ السيدة زينب لمحاكمة جنائية عاجلة

وافق المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، على إحالة وليد محمد، مدرس اللغة العربية بمدرسة شهداء بورسعيد بالسيدة زينب، للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهم ضرب التلميذ إسلام شريف جمال الضبع، مما أدى إلى وفاته.

يأتى هذا فى أعقاب قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بضم البلاغ المقدم من المجلس القومى للأمومة والطفولة، لملف التحقيقات التى باشرتها نيابة السيدة زينب حول واقعة وفاة التلميذ إثر تعرضه للضرب على يد وليد محمد، مدرس اللغة العربية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام المدرس بمعاقبة التلميذ بسبب عدم حفظه للدروس، فأمره بالوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس، ثم ضربه بقوة حتى أصيب بإغماء فتم نقله إلى المستشفى، وتم القبض على المتهم وحرر محضر، وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن مدرس اللغة العربية المتهم، انهال بعصا غليظة على رأس الطفل المتوفى داخل الفصل، حتى أصيب بغيبوبة وبعدها فارق الحياة، وأنه اعتاد الاعتداء على التلاميذ بالضرب يوميا.

ضم بلاغ "القومى للطفولة" حول وفاة تلميذ السيدة زينب للتحقيقات

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