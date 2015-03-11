"الكهرباء": تعرض 10 أبراج كهرباء بمنطقة القناة لأعمال تخريبية

قال المهندس أحمد الحنفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعرض 10 أبراج لنقل الكهرباء جهد فائق وعالٍ بمنطقة القناة لأعمال تخريبية، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للإصلاح تبلغ حوالى 7 ملايين و700 ألف جنيه.

وأشار رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم إسقاط برج التعليق وتخريب برج الشد التالى على خط أبوقير / بدر جهد 500 كيلوفولت، وذلك من خلال وضع متفجرات حول القوائم الرئيسية للبرج وتم تفجير ثلاث قواعد للبرج مما تسبب فى قطع قوائم البرج وسقوط البرج على خط أبوسلطان / العاشر وتسبب فى سقوط برج التعليق (164).

وتم أيضاً إسقاط برج التعليق (164) على خط أبو سلطان / العاشر جهد 220 كيلوفولت، وذلك من خلال وضع متفجرات حول القواعد الخرسانية الأربعة وسقوط موصلات خط أبوقير / بدر جهد 500 كيلوفولت وانحناء طيارات برج التعليق (165) وحدوث ثنى ببرج الشد (166).

وأضاف الحنفى أنه تمت محاولة إسقاط برجى التعليق رقم (45 و54) على خط العاشر 5 /بلبيس جهد 66 ك.ف عن طريق وضع متفجرات حول القوائم الرئيسية للبرجين وتم تفجير قاعدتين لكل برج ولم يسقط البرجين، وتم طلب الحماية الوطنية لإبطال مفعول باقى العبوات.

بالإضافة إلى إسقاط برج التعليق (68) على خط الشباب / العاشر الجديدة جهد 220 ك.ف عن طريق وضع متفجرات حول القواعد الخرسانية الأربعة مما تسبب فى قطع قوائم البرج وأدى ذلك إلى سقوط البرج وإلتواء ميل لبرج الشد (69).

وأضاف الحنفى أنه تم كذلك إسقاط برج التعليق رقم ( 146) على خط أبو زعبل / العاشر جهد 220 ك.ف عن طريق وضع أربع عبوات متفجرة تم زرعها عند القواعد الخرسانية وتم تفجيرهم مما أدى إلى إسقاط البرج وتم إسقاط برج التعليق رقم (18) على خط العاشر5/غرب العاشر جهد 66 ك.ف عن طريق وضع متفجرات حول القواعد الخرسانية الأربعة.

وتم إسقاط برج التعليق رقم (3) على خط العاشر5/ العاشر6 جهد 66 ك. ف عن طريق وضع متفجرات حول القواعد الخرسانية الأربعة، مما تسبب فى قطع قوائم البرج.

كما تم إسقاط برج الشد رقم (71) على خط الشباب 2/ العاشر6 جهد 66 ك. ف عن طريق وضع متفجرات حول القوائم الرئيسية للبرج وتم تفجير ثلاث قواعد للبرج مما تسبب فى قطع قوائمه ولم يسقط البرج.

وأوضح الحنفى أن قطاع الكهرباء يناشد المواطنين بالتعاون وسرعة الإبلاغ عن أى معلومات تفيد جهات التحقيق أو تمنع أية أعمال تخريبية قد تحدث مستقبلاً.

سقوط برج كهرباء للضغط العالى بالشرقية إثر انفجار 3 عبوات ناسفة وإبطال الرابعة

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