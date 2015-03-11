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تنظيم 21 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ لنقل 1800 مشارك بالمؤتمر الاقتصادى

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تنظيم 21 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ لنقل 1800 مشارك بالمؤتمر الاقتصادى تنظيم 21 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ لنقل 1800 مشارك بالمؤتمر الاقتصادى
تسير وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع الشركة الوطنية للطيران اليوم الأربعاء 21 رحلة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار شرم الشيخ بدأت فى السادسة من صباح اليوم وحتى الحادية عشر مساء لتنقل ما يقرب من 1800 راكب.

وأكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى فى تصريحات صحفية له اليوم على أهمية تكامل جهود كافة الأجهزة والهيئات العاملة بالمطارات لاستقبال ضيوف مصر المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ وحث العاملين وفرق العمل على بذل أقصى جهد للخروج بالمؤتمر فى أحسن صورة أمام العالم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأنه تم دعم مطار القاهرة الدولى ومطار شرم الشيخ بمجموعات عمل من مختلف التخصصات وعناصر مدربة فى مجال العلاقات العامة وخدمة كبار الشخصيات وضيوف مصر المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى وتجهيز الاستراحات الخاصة بمبنى الركاب رقم 1 ومبنى 3 بشكل يتناسب مع أهمية هذا الحدث الاقتصادى الكبير وتوفير سيارات ليموزين حديثة بالمهبط لاستقبال الضيوف و سرعة انهاء اجراءات وصولهم.

وأشار مجدى سليمان مدير عام العلاقات العامة بالمطارات بالتنسيق الكامل بين فريق العمل بمبنى الركاب 1 واستقبال كبار الشخصيات القادمين على طائرات شركات الطيران العربية والأجنبية وسرعة نقلهم لمبنى الركاب رقم 3 للسفر على الرحلات الداخلية إلى شرم الشيخ بعد تقديم واجبات الضيافة بالاستراحات المخصصة للضيوف.

وفى نفس الوقت الذى قامت فيه مصر للطيران بدعم مجموعات العمل بأكفأ العناصر من الادارة العامة للمحطات والإدارة العامة للعلاقات العامة لاستقبال الوفود المشاركة سواء القادمة على رحلات مصر للطيران أو شركات الطيران الاخرى وتقديم كافة التسهيلات فى السفر والعودة بمطارى القاهرة و شرم الشيخ .


>إسبانيا تعلن مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى المصرى وتدين الهجمات الإرهابية
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>الوزير المفوض التجارى بروما: تزايد الإقبال الإيطالى للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى
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>600 مليار جنيه بالبنوك لتمويل مشروعات المؤتمر الاقتصادى.. رؤساء البنوك: القروض والتحالفات المصرفية والمشاركة فى رؤوس الأموال أنماط تمويلية للمشروعات.. و استعدادات تنظيمية غير مسبوقة
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