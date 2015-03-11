فكر داعش يصل إسرائيل.."الحريديم" يدمرون تمثالا لتعارضه مع "التوراة"

على خطى تنظيم "داعش" الإرهابى، بتدمير آثار "الموصل" فى العراق، بحجة تعارضها مع تعاليم الدينى الإسلامى وتحريم "التماثيل"، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مجموعة من اليهود المتشددين "الحريديم" حطموا تمثالا لامرأة فى مستوطنة "تكواع" المقامة على أراضى الضفة الغربية، وذلك بادعاء أنها لا تتماشى مع تعاليم "التوراة" التى تمنع "صناعة الأصنام".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الحادثة عادت إلى الأذهان عمليات تدمير المواقع الأثرية فى العراق من قبل عناصر تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن تمثال المرأة، أثار جدلا واسعا داخل إسرائيل ونشبت مشادات بين "الحريدييم" و"العلمانيين" فى المستوطنة التابعة للمجلس الاستيطانى "جوش عتسيون" بسبب إبراز صدرها، موضحة أن الحريديم ادعوا أن التمثال يمس بمشاعرهم، فيما اتهمهم العلمانيون بأنهم يتصرفون مثل تنظيم "داعش".



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جانب من تقرير هاآرتس

وأضافت هاآرتس، أن المواجهات بين الطرفين وصلت ذروتها مساء أمس الثلاثاء، بعد أن قام عدد من "الحريديم" بتحطيم التمثال وتدميره بالكامل.

وقالت الصحيفة العبرية إنه برغم من أن التمثال، بحسب النحاتة التى قامت بصناعته أرئيلا بيت أون، يجسد قصة من التوراة، وجرى نصبه بشكل تبدو وكأنها تنظر باتجاه القدس المحتلة، ورغم أن لباسها كان متواضعا، وصممت لها نظرة محتشمة، فإن ذلك لم يمنع تحطيمه من جانب المتشددين.

وكان أحد اليهود المتشددين "الحريدييم" فى المستوطنة قد بادر إلى إعداد عريضة تعارض نصب التمثال فى المستوطنة، بادعاء أن نحت تمثال على هيئة إنسان هو أمر أساسى وحساس فى الهوية والثقافة اليهودية، مشيرا فى العريضة إلى أحد الأسفار فى التوراه التى جاء فيها "لا تصنع لك صنما ولا صورة".



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صورة التمثال الذى قام اليهود المتشددون بتحطيمه

ونقلت هاآرتس عن مستوطن متشدد آخر قوله: "إن كل طفل فى الحضانة يتعلم عن تحطيم النبى إبراهيم الخليل للأصنام"، مضيفا: "أن معارضة التماثيل المنحوتة على شاكلة الإنسان منغرسة فى تاريخ وثقافة اليهود".

جدير بالذكر أن الحادثة أثارت جدلا فى إسرائيل لأنها أعادت الجريمة الهمجية، التى نفذها عناصر داعش فى العراق فى المواقع الأثرية، بزعم أنهم يقومون بتدمير "رموز الوثنية".



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جانب من تدمير "داعش" لآثار العراق

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