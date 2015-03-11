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بالصور.. مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

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تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن وبصحبته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قاعات المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى بمدينة شرم الشيخ.

اللواء أحمد جمال الدين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقدان قاعات المؤتمر الاقتصادى- 2015-03 - اليوم السابع
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اللواء أحمد جمال الدين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقدان قاعات المؤتمر الاقتصادى

كما تفقد اللواء أحمد جمال الدين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأجنحة الملحقة الخاصة بالإعلاميين والشركات الراعية للمؤتمر الاقتصادى، للوقوف على التجهيزات النهائية والاستعدات للمؤتمر الاقتصادى.

يذكر أن اللواء أحمد جمال الدين قام بعمل بجولة تفقدية أمس.

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومحافظ جنوب سيناء يتابعان التجهيزات النهائية للمؤتمر الاقتصادى- 2015-03 - اليوم السابع
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مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومحافظ جنوب سيناء يتابعان التجهيزات النهائية للمؤتمر الاقتصادى

جانب من جولة اللواء أحمد جمال الدين واللواء خالد فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من جولة اللواء أحمد جمال الدين واللواء خالد فودة

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