موجز الصحافة العالمية: المؤتمر الاقتصادى يظهر استعداد مصر لتلقى الاستثمارات

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأربعاء، موضوعات عديدة منها إلقاء الضوء على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وقال محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، إن الحكومة المصرية تحاول تصحيح التصور بأن الكثير من الأخبار السيئة تأتى من الشرق الأوسط من خلال دعوة مجموعة من المسئولين رفيعى المستوى من القطاعين العام والخاص لمؤتمر التنمية الاقتصادى المقرر إقامته فى شرم الشيخ فى الثالث عشر من مارس الجارى. ومن المؤكد أن المناقشات ستسلط الضوء على الإحياء المستمر لواحد من أكبر الاقتصاديات فى المنطقة.

بينما قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن المؤتمر الاقتصادى الضخم المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ هذا الأسبوع، والذى يهدف لاستقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، يظهر أن مصر مستعدة لفتح أسواقها للعمل بعد أربع سنوات من الاضطرابات التى بدأت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2011.

>وزادت صفوف النساء اللاتى يعملن فى البغاء فى قلب المدينة التى هى رمز للكاثوليكية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" أن مدينة روما الخالدة تصطدم بأقدم مهنة فى العالم، وقد بدأ الشر فى التطاير.

بينما رفعت مؤسسة ويكيبيديا وعدد من الجماعات الحقوقية دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومى ووزارة العدل الأمريكية وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، احتجاجا على برنامج التجسس الذى كشفت عنه الوثائق التى سربها الموظف السابق بالوكالة إدوارد سنودن.

وفى الشأن الإسبانى، سلطت إسبانيا الضوء على النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا عقب العقوبات التى فرضها الرئيس الأمريكى باراك أوباما على هذا البلد الذى يرأسه نيكولاس مادورو، ومنع 7 من كبار المسئولين الفنزويليين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى الشأن الإسرائيلى، نفى وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، اليوم الأربعاء، أى علاقة بين بين الشاب الفلسطينى من القدس المحتلة سعيد مسلم، الذى ظهرت عملية إعدامه فى شريط نشره تنظيم "داعش" أمس، بأى جهاز أمنى إسرائيلى أو "الموساد".

وفى الشأن الإيرانى اعتدى مجهولون على النائب الإيرانى المعتدل على مطهرى، عند وصوله إلى مطار مدينة شيراز جنوب البلاد. ووفقا لوكالة الأنباء إيسنا أن مجهولين على دراجات نارية اعترضوا موكب النائب على مطهرى ورشقوه بالحجارة كما أشهروا سكاكينهم بوجهه وحطموا سيارته، وفقا لصحف إصلاحية إيرانية.

الخبير العالمى محمد العريان يحدد 4 تحولات حاسمة للتغلب على الركود الاقتصادى.. تحسين تنفيذ السياسات والابتعاد عن نمو تقوده الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات المحلية وتوسيع دائرة الدعم الخارجى

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الصحف الأمريكية: الخبير العالمى محمد العريان يحدد أربعة تحولات حاسمة للتغلب على عقود الركود الاقتصادى.. روما تحاول محاصرة أقدم مهنة فى العالم

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روما تحاول محاصرة أقدم مهنة فى العالم.. خطط لإنشاء مناطق "للبغاء" لإنقاذ سمعة المدينة رمز الكاثوليكية.. السلطات لجأت للنهج الجديد بعد فشل حظر بيع الجنس فى المدينة

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>نيويورك تايمز:ويكيميديا تقاضى وكالة الأمن القومى الأمريكى بسبب التجسس

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الأسوشيتدبرس: المؤتمر الاقتصادى يظهر استعداد مصر لتلقى الاستثمارات.. غياب قانون الاستثمار واستمرار عنف الإسلاميين يلقى بظلاله.. خبير أجنبى: المستثمرون يرون فرص الربح أكبر من المخاطر

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هيلارى كلينتون: استخدمت بريدا إلكترونيا خاصا أثناء عملى وزيرة للخارجية

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الصحف الإسبانية: فنزويلا كوبا الجديدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.. ورئيس الإكوادور: العقوبات الأمريكية تذكرنا بالديكتاتورية الإمبريالية.. رئيس كولومبيا يقرر وقف الضرب على فارك للتهدئة

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الصحافة الإسرائيلية: استطلاع رأى يؤكد: المعسكر الصهيونى يقود الحكومة القادمة..ليبرمان يهدد السلطة الفلسطينية برد قاس عند توليه وزارة الدفاع..تل أبيب تنفى انتماء الشاب المقتول على يد "داعش" لـ"الموساد"

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مجهولون يعتدون على نائب إيرانى معتدل لدفاعه عن زعماء إصلاحيين

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