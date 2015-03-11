بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات

قاد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ واللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية كفر المرابعين على رافد الطريق الدولى الساحلى.



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محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن أثناء تنفيذ الإزالة

وتمكنت الحملة المكبرة من إزالة خمس حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وسط تأمين مكثف من قوات أمن كفر الشيخ بالتنسيق بين مجلس مدينة ومركز كفر الشيخ والزراعة ومديرية أمن كفر الشيخ.



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جانب ما تم إزالته

كما تمكنت الحملة من إزالة مجمع أبراج سكنية على مساحة ألفى متر بأول الرافد الطريق الدولى بكفر الشيخ.



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إزالة التعديات برافد الطريق الدولى



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إزالة سور بناية كبيرة



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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية



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إزالة التعديات بقرية كفر المرابعين



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جانب من إزالة التعديات



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إزالة التعديات بكفر الشيخ