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محافظ القليوبية يشيد بدور أطقم التمريض بمستشفيات مصر

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محافظ القليوبية يشيد بدور أطقم التمريض بمستشفيات مصر محافظ القليوبية يشيد بدور أطقم التمريض بمستشفيات مصر
أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، على أهمية التمريض فى حياتنا اليومية، قائلا "إننا نعتبر أنفسنا أمانة بين أيديهم"، مؤكدا على أهمية دورهم على المستوى الإنسانى والطبى بالاهتمام بصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ باحتفالية نظمتها جامعة بنها اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات لاعتماد كلية التمريض، بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، والدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور حسام العطار رئيس جامعة بنها الأسبق، ونواب رؤساء الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب.

وعبر الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة عن سعادته باعتماد كلية التمريض، قائلا إن كلية التمريض عزيزة على قلبه وقلب الجامعة، مشيرا إلى أنها كانت فى بادئ الأمر عبارة عن حجرتين وقاعتين، والآن أصبحت واحدة من أفضل الجامعات على مستوى جامعات والشرق الأوسط.

وقال الدكتور محمود عبدالصبور عميد كلية التمريض، إن من مهام الكلية الالتزام بإعداد خريج الكلية على درجة عالية من الجودة قادر على تقديم الرعاية الطبية الشاملة طبقا للمعايير القومية فى مختلف المؤسسات الصحية، وقادر على المشاركة المجتمعية وإجراء البحوث العلمية لخدمة الفرد والأسرة والمجتمع والبيئة المحيطة.

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