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بالصور.. أهالى دمنهور يهتفون فى جنازة شهيد العريش: "الشعب يريد إعدام الإخوان"

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فى جنازة عسكرية مهيبة شيع الآلاف من أهالى مدينة دمنهور، جثمان الشهيد الرائد حمدى محمد سلامة الذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغادر الذى وقع أمس بأحد المعسكرات بمدينة العريش، وردد المشيعون الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية ومنها "الشعب يريد إعدام الإخوان".

شارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية والشعبية على رأسهم الدكتور محمد سلطان محاقظ البحيرة، واللواء نبيل عبد الفتاح حكمدار البحيرة، وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة بينهم العميد محمد الكردى من قيادات الفرقة العاشرة دفاع جوى.

الشرطة تشارك فى تشييع جثمان الشهيد- 2015-03- اليوم السابع
> الشرطة تشارك فى تشييع جثمان الشهيد

المئات من الأهالى لحظة تشييع الجثمان- 2015-03- اليوم السابع
>المئات من الأهالى لحظة تشييع الجثمان

الجيش والشرطة والشعب يشيعون الجثمان- 2015-03- اليوم السابع
>الجيش والشرطة والشعب يشيعون الجثمان
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