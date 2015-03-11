اشتباكات بالدقهلية أمام المستودعات بسبب أزمة الغاز

نشب اليوم الأربعاء، عدد من الاشتباكات فى عدد من مراكز محافظة الدقهلية، من أجل الحصول على أنبوبة الغاز، حيث نشبت مشادات بين عدد من أهالى قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وبين موظفى مجلس المدينة بسبب سوء توزيع أنابيب الغاز وقلة المعروض.

وتطورت المشادات إلى اشتباكات بالأيدى، وأمام مستودع الأنابيب بمدينة السنبلاوين افترش الأهالى أرض الشارع فى انتظار الحصول على أنبوبة، وبعد وصول السيارة نشبت اشتباكات بين الأهالى والموزعين لرفض تسليم الأنابيب إلى اللجان الشعبية على الرغم من وجود كوبونات الصرف لهم.

وفى مدينة أجا نشبت مشادات ورفع عدد من البلطجية أسلحة بيضاء لإرهاب الأهالى من أجل الحصول على أنبوبة.

ولم يختلف الوضع فى مدينة ميت غمر وقراها، حيث استغل تجار السوق السوداء للأزمة وارتفع سعر الأنبوبة إلى 50 جنيهًا، مما تسبب فى حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين أكدوا على وجود أزمة طاحنة فى أسطوانات الغاز.