بالصور .. الهجان يفتتح مدرسة قنا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مدرسة قنا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام الخمس سنوات، بعد تطويرها وتجديدها بتكلفة إجمالية بلغت مليون و 355 ألف جنيه وتفقد الهجان مبنى المدرسة الذي ضم ثلاثة أقسام هي المطبخ والمطعم وقسم الخدمات السياحية بالإضافة إلى قاعة الكمبيوتر .

وذكر الهجان أن المدرسة تتكون من 37 فصل وتضم 746 طالب وطالبة مشيرا أنه تم تخصيص مبلغ مليون و 170 ألف جنيه لإستكمال التجهيزات الخاصة بالمطبخ والمطعم من أجهزة كهربائية ومعدات فندقية، مضيفًا أن المدرسة تعد الأولى من نوعها بالمحافظة وانه سيتم افتتاح مدرسة مماثلة بمدينة دشنا خلال العام المقبل.

وأعرب الهجان عن أمله في أن تكون هذه المدرسة نواه لإنشاء المزيد من المدارس الفنية ذات التخصصات المختلفة مستقبلا من أجل النهوض بقطاع التعليم الفنى والمساهمة في تأهيل وتخريج طلاب قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.