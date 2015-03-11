مكتبة الإسكندرية تُطلق برنامج رابطة شباب الصفوة الفرانكوفونية

إيماناً من مكتبة الإسكندرية بأهمية دور الشباب للنهوض بالمجتمع، تُطلق المكتبة يوم غد الموافق 12 مارس 2015 برنامج جديد وهو رابطة “شباب الصفوة الفرانكوفونية”، وهو يأتي ضمن برنامج “رابطة شباب الصفوة” الذي ينظمه مركز الدراسات البيئية بمكتبة الإسكندرية منذ عام 2006 وبرنامج شباب الصفوة الأفارقة الذي بدأ عام 2011.

وصرح الدكتور يحيى حليم زكي؛ مستشار مدير المكتبة والمشرف على البرنامج، أن هذا البرنامج يهدف إلى رسم مستقبل أفضل للشباب، وذلك من خلال مناقشة القضايا والتحديات التي تمس بلادنا مثل مشكلة التغيرات المناخية وأثرها على الصحة والزراعة والاقتصاد، ومشكلة الزيادة السكنية وندرة الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والحاجة إلى الاعتماد على مصادر للطاقة متجددة.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتنمية القيادة لديهم لآنهم هم من سيحكمون العالم غدا وسيتحملون آثار جميع المشاكل التي نواجها الآن. كما أن هذا البرنامج سيشمل جميع الشباب من متحدثي الفرنسية “مصريين، عرب، أفارقة..”.

وسيبدأ أول لقاء للبرنامج يوم الخميس 12 مارس 2015 من الثانية إلى الرابعة عصرًا بقاعة الاجتماعات “C” بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. البرنامج مفتوح للجمهور.