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بالصور .. المجلس الإقليمى للصحة بالمنوفية يدرس الارتقاء بالمنظومة الطبية

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عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة للتعرف على أهم المشاكل والتحديات بالمستشفيات ومحاولة النهوض والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بالمحافظة .

حضر الاجتماع كل الاستاذ مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة، ومديرى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان بالمحافظة ، وعمداء مستشفيات ومعاهد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمحافظة ، مدير عام فرع الهيئة العامة للتامين الصحى بالمحافظة ، مديرى مديريات الطب البيطرى والشباب والرياضة والسكان ومدير مركز النيل للاعلام بالمحافظة ، ورئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، ومدير ادارة البيئة.

وناقش الاجتماع السياسة الملائمة لتنمية الرعاية الصحية وخدماتها فى حدود الموارد البشرية والمادية المتاحة مع الاهتمام بالتنمية الشاملة والمتواصلة ، ووضع استراتيجية تنفيذية للقطاع الصحى،وتم مناقشة ظروف المحافظة من حيث الاحتياجات الصحية للفئات المختلفة من المواطنين .

وأكد اللواء اسامة فرج على ضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للارتقاء بالخدمات الصحية فى المحافظة، ودراسة ومتابعة ومناقشة تقارير المتابعة التى تقترحها الجهات المختلفة.

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