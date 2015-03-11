بالصور .. المجلس الإقليمى للصحة بالمنوفية يدرس الارتقاء بالمنظومة الطبية
عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة للتعرف على أهم المشاكل والتحديات بالمستشفيات ومحاولة النهوض والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بالمحافظة .
حضر الاجتماع كل الاستاذ مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة، ومديرى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان بالمحافظة ، وعمداء مستشفيات ومعاهد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمحافظة ، مدير عام فرع الهيئة العامة للتامين الصحى بالمحافظة ، مديرى مديريات الطب البيطرى والشباب والرياضة والسكان ومدير مركز النيل للاعلام بالمحافظة ، ورئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، ومدير ادارة البيئة.
وناقش الاجتماع السياسة الملائمة لتنمية الرعاية الصحية وخدماتها فى حدود الموارد البشرية والمادية المتاحة مع الاهتمام بالتنمية الشاملة والمتواصلة ، ووضع استراتيجية تنفيذية للقطاع الصحى،وتم مناقشة ظروف المحافظة من حيث الاحتياجات الصحية للفئات المختلفة من المواطنين .
وأكد اللواء اسامة فرج على ضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للارتقاء بالخدمات الصحية فى المحافظة، ودراسة ومتابعة ومناقشة تقارير المتابعة التى تقترحها الجهات المختلفة.