محافظ السويس : لا أزمة فى إسطوانات الغاز .. وتوفيرها بالمناطق البعيدة



> تفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من مستودعات اسطوانات البوتاجاز بحي فيصل، مؤكدًا أن محافظة السويس لا يوجد بها أزمة الأنابيب مثل باقي المحافظات ومطالبا مسئولي التموين توفير الأسطوانات للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمحافظة .

وأعطي المحافظ تعليماته لمدير التموين مجدي عبدالعال بتشديد الرقابة التموينية على المستودعات وزيادة عدد مفتشي التموين وعمل حملات مفاجئة لضبط المستودعات.

وأكد على مدير التموين بتوفير الأسطوانات بقرى شباب الخريجين وقطاع الجناين و مدينة السلام والمناطق البعيدة، بالإضافة إلي المناطق التي لا يوجد بها غاز طبيعي.

وأكد مجدي عبد العال مدير التموين بالمحافظة، أن اسعار تسليم الأنبوبة المنزلية من المستودع 8 جنيهات و 16 جنيه للانبوبة التجاري، مشيرًا إلى أن عدد المستودعات فى السويس 14 مستودعاً وان حصة المحافظة خلال شهر مارس الجاري 75 ألف أسطوانة للمنازل و 24 ألف اسطوانة تجاري للمحلات.