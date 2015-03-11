عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود ببنى سويف بسبب نقص السولار
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تكدس السيارات داخل المحطات
ويقول أحمد ماهر سائق سيارة أجرة، إن تجار السوق السوداء من أصحاب سيارات التنك واصحاب الجراكن يحصلون على البنزين والسولار من المستودعات فى جراكن ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة بجوار المحطات على الطرق الفرعية حيث وصل سعر (الصفيحة) السولار إلى 70 جنيها.
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السيارات تنتظر دورها
وأشار رمضان سيد سائق إلى أن كميات السولار التى تستقبلها المحطات قليلة جدا مما ساهم فى عودة ظاهرة طوابير السيارات والمشاجرات بين السائقين مطالبا بزيادة الرقابة التموينية على المحطات لحين عودة حصة المحافظة كاملة.
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طوابير السيارات أمام المحطات
أما وليد مختار سائق فقال: أجبرنا على العمل عدة أيام اعتمادا على سولار السوق السوداء مرتفع الثمن ولكننا لن نستطيع الاستمرار وتحقيق خسارة يومية، مطالبا المسئولين بالتدخل لدى وزيرى البترول والتموين لزياده الكميات الواردة إلى المحطات.
من ناحيته أوضح المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف وجود نقص فى كميات الوقود الواردة إلى المحافظة، لافتاً إلى إجرائه اتصالات مكثفة مع وزيرى البترول والتموين لانتظام حصة المحافظة من الوقود حتى تشهد الأيام القادمة انفراجة فى الأزمة.