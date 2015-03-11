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عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود ببنى سويف بسبب نقص السولار

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تصاعدت أزمة السولار فى مدينة بنى سويف والمراكز السبع الإدارية للمحافظة بسبب نقص كميات الوقود حيث وصل سعر (الصفيحة) إلى 70جنيهاً فى السوق السوداء وعادت ظاهرة طوابير السيارات خاصة النقل الثقيل والأجرة أمام محطات الوقود لساعات، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية بالمناطق والشوارع المجاورة لمحطات التمويل، بالإضافة إلى الاشتباكات بين قائدى السيارات فى الطوابير وأيضا التى يريد أصحابها المرور عبر الطرق المؤدية إلى المحطات، بالإضافة إلى أن معظم المحطات لا يوجد بها أى نوع من الوقود فى أوقات مختلفة ليلا ونهارا بسبب عدم انتظام وصول حصة المحافظة الوارده إليها.

تكدس السيارات داخل المحطات- 2015-03 - اليوم السابع
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تكدس السيارات داخل المحطات

ويقول أحمد ماهر سائق سيارة أجرة، إن تجار السوق السوداء من أصحاب سيارات التنك واصحاب الجراكن يحصلون على البنزين والسولار من المستودعات فى جراكن ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة بجوار المحطات على الطرق الفرعية حيث وصل سعر (الصفيحة) السولار إلى 70 جنيها.

السيارات تنتظر دورها - 2015-03 - اليوم السابع
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السيارات تنتظر دورها

وأشار رمضان سيد سائق إلى أن كميات السولار التى تستقبلها المحطات قليلة جدا مما ساهم فى عودة ظاهرة طوابير السيارات والمشاجرات بين السائقين مطالبا بزيادة الرقابة التموينية على المحطات لحين عودة حصة المحافظة كاملة.

طوابير السيارات أمام المحطات - 2015-03 - اليوم السابع
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طوابير السيارات أمام المحطات

أما وليد مختار سائق فقال: أجبرنا على العمل عدة أيام اعتمادا على سولار السوق السوداء مرتفع الثمن ولكننا لن نستطيع الاستمرار وتحقيق خسارة يومية، مطالبا المسئولين بالتدخل لدى وزيرى البترول والتموين لزياده الكميات الواردة إلى المحطات.

من ناحيته أوضح المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف وجود نقص فى كميات الوقود الواردة إلى المحافظة، لافتاً إلى إجرائه اتصالات مكثفة مع وزيرى البترول والتموين لانتظام حصة المحافظة من الوقود حتى تشهد الأيام القادمة انفراجة فى الأزمة.

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