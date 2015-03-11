الهجان يفتتح مدرسة قنا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والسياحية

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا "مدرسة قنا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام الخمس سنوات" بعد تطويرها وتجديدها بتكلفه إجمالية بلغت مليونا و355 ألف جنيه.

وتفقد الهجان مبنى المدرسة الذى ضم ثلاثة أقسام هى المطبخ والمطعم وقسم الخدمات السياحية بالإضافة إلى قاعة الكمبيوتر.

وذكر الهجان أن المدرسة تتكون من 37 فصلا وتضم 746 طالبا وطالبة مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ مليون و170 ألف جنيه لاستكمال التجهيزات الخاصة بالمطبخ والمطعم من أجهزة كهربائية ومعدات فندقية، وأضاف أن المدرسة تعد الأولى من نوعها بالمحافظة وأنه سيتم افتتاح مدرسة مماثلة بمدينة دشنا خلال العام المقبل.

وأعرب الهجان عن أمله فى أن تكون هذه المدرسة نواة لإنشاء المزيد من المدارس الفنية ذات التخصصات المختلفة مستقبلا من أجل النهوض بقطاع التعليم الفنى والمساهمة فى تأهيل وتخريج طلاب قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.