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لعبة أطفال تثير الذعر بعد العثور عليها خلف بنك الائتمان الزراعى بزفتى

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لعبة أطفال تثير الذعر بعد العثور عليها خلف بنك الائتمان الزراعى بزفتى لعبة أطفال تثير الذعر بعد العثور عليها خلف بنك الائتمان الزراعى بزفتى
انتهى خبراء المفرقعات من فحص الجسم الغريب الذى عثر عليه بنك التنمية والائتمان الزراعى بزفتى، حيث تبين من الفحص أن الجسم عبارة عن لعبة أطفال ولا يوجد بها متفجرات.

كانت الأجهزة الأمنية بزفتى قد تلقت بلاغًا بالعثور على جسم غريب يشتبه أن يكون قنبلة خلف بنك التنمية والائتمان الزراعى بزفتى.

انتقل اللواء سعيد أبو السعود مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة زفتى والسنطة والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة وقوات الحماية المدنية، وتم إخلاء البنك وفرض كردون أمنى حول الجسم واستدعاء خبراء المفرقعات لفحصه، وتبين أنه عبارة عن لعبة أطفال ولا يوجد بها أى متفجرات.

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