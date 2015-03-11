العثور على جسم غريب بجوار برج كهرباء بالمنيا يثير ذعر المواطنين

سادت حالة من الذعر والخوف بين المواطنين بعد العثور على جسم غريب بجوار برج كهربائى بمركز ملوى مما دفع الأمن لعمل كردون أمنى حول المنطقة وتمشيطها.

تلقى اللواء محمد صادق تلهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى يفيد بتلقيه بلاغا من أهالى قرية تونة الجبل التابعة لدائرة المركز يفيد العثور على جسم غريب يشتبه فى كونه "قنبلة" أسفل برج كهرباء ضغط عال بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة وتمشيطها تحسبا لوجود أجسام مشتبه فيها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.