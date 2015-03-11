أهالى دمنهور فى جنازة شهيد الجيش: الشعب يريد إعدام الإخوان

فى جنازة عسكرية مهيبة.. شيع الآلاف من أهالى مدينة دمنهور جثمان الشعيد الرائد حمدى محمد سلامة الذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغادر الذى وقع أمس بأحد المعسكرات بمدينة العريش.

ردد المشيعون الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية ومنها "الشعب يريد إعدام الإخوان".

شارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية والشعبية على رأسهم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء نبيل عبد الفتاح حكمدار البحيرة وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة بينهم العميد محمد الكردى من قيادات الفرقة العاشرة دفاع جوى.