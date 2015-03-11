“الحماية المدنية” تفحص جسم غريب خلف كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من تفكيك جسم غريب تم الابلاغ عن العثور عليه على شريط السكة الحديد خلف كلية الدراسات اﻻسلامية بمدينة سوهاج.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، بلاغ يفيد العثور على قنبلة تم وضعها على شريط السكة الحديد خلف كلية الدراسات اﻻسلامية، وتم تكليف ادارة الحماية المدنية بالتعامل مع الجسم الغريب بعد أن تم عمل كردون أمنى للتعامل مع الجسم الغريب و غلق المنطقة المحيطة بالموقع.

وتبين أن الجسم عبارة عن عبوة زجاجية معبئة برمال ويخرج منها أسلاك مربوطة ببلاستر لايحاء بالخطورة، وتم التحفظ على الجسم وتحرر محضر بالواقعة.