بالصور .. الهجان يشهد تفعيل نظام النداء الآلي بمكتب بريد قنا الرئيسي



> قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بزيارة مكتب بريد قنا الرئيسي شهد خلالها بدء العمل بنظام النداء الآلي والذي سيساهم في تقديم الخدمات البريدية للعملاء بشكل أكثر سرعة وفاعلية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى دائمًا لمواكبة أحدث الأنظمة التي تعمل على راحة العملاء وكسب ثقتهم.

وأشار الهجان إلى أنه سيتم تعميم نظام النداء الآلي في كافة مكاتب البريد بالمحافظة وذلك على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى تشمل مكاتب الدرجة الأولى وعددها 9 مكاتب والمرحلة الثانية تشمل 6 مكاتب تمثل مكاتب الدرجة الثانية أما المرحلة الثالثة فتشمل جميع المكاتب المتبقية.

وأكد الهجان أن المحافظة تسعى دائما إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن القنائى في المؤسسات الحكومية المختلفة.