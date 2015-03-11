​نشوب حريق بشقة سكنية نتيجة ماس كهربائي بأسيوط

شب، منذ قليل، حريق هائل بأحد الشقق السكنية بدائرة قسم أول اسيوط، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط ، بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بشقة بعقار خلف معهد الأورام دائرة القسم.

وبالانتقال والحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالدور السادس ملك محمد . ع . ع 35 سنة صاحب معرض موبليات ومقيم بذات الناحية و تم السيطرة عليه وإخماده.

و بسؤال مالك الشقة رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة​.