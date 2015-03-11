بالفيديو..قدامى المعلمين يتسغيثون بالرئيس السيسي من تجاهل التربية و التعليم لهم‎

كتب-شمس الدين مرتضى

نظم عدد من قدامى المعلمين، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية و التعليم، وذلك تنديدا بتعيين خريجين جدد دون تعيين القدامى، بعد اجتيازهم لمسابقة التعيينات التي قد سبق و أعلنت عنها الوزارة، لتعيين و توظيف المعلمين بالمدارس الحكومية في جميع التخصصات.

ردد المحتجون خلال الوقفة عدة هتافات مناهضة لتجاهل وزارة التربية والتعليم، منها “يا اللي بتسأل إحنا مين إحنا قدامى الخريجين، إحنا شباب عايزين تعيين”.

حاملين للافتات تستغيث بالرئيس السيسي، لحل أزمتهم، ولمطالبة بدحض تجاهل وزارة التربية و التعليم لهم، وعيين القدامى منهم.