استخدام الأطفال للهواتف المحمولة يعرضهم للصداع والصرع

قد يستخدم الكثير من الأطفال الهاتف المحمول، سواء فى المدارس أو فى المنزل، وذلك لإتاحة الفرصة للأهل كى يطمئنوا عليهم، ولكن للأسف قد يساهم ذلك فى جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.

يقول الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب إن استخدام الأطفال للمحمول يزيد من فرص إصابة الأطفال بالصداع، ويعد عاملاً رئيسياً فى رفع فرص إصابتهم بالأمراض، لأن الهاتف المحمول ينتج عنه أشعة تؤثر على مخ الطفل، واستخدامه بكثرة قد يزيد من فرص إصابتهم ببعض الأمراض كالصرع، مشيرا أن الموبايل من أكثر الأشياء التى تُحدث تأثيراً ضاراً على الطفل.

يوصى د. مدحت ثابت الأمهات بعدم استخدام الأطفال للمحمول، وفى حالة تعرضهم الدائم للصداع فيجب استشارة الطبيب المختص، وتحديد السبب المؤدى للإصابة بهذه الأعراض، لأن الصداع يحدث نتيجة لبعض العوامل النفسية وضغوطات الحياة التى لم يتعرض لها الطفل فى الصغر، لذا فمن الضرورى التأكد من سبب إصابة الطفل بالصداع.

ويضيف "إذا لاحظت الأم على طفلها بعد استخدامه للمحمول حدوث تشنجات له أو معاناته من حالة عصبية شديدة، فذلك قد يكون دليلاً على إصابته بمرض الصرع، فيجب استشارة طبيب المخ والأعصاب وتلقى العلاج المناسب.

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