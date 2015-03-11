دراسة أمريكية: الأوانى والزجاجات البلاستيكية تسبب العقم والإجهاض

وجه بحث طبى جديد أصابع الاتهام إلى الدور السلبى الذى تلعبه المواد الكيميائية الموجودة فى بعض أنواع البلاستيك والمبيدات الحشرية، فى خلق عدم توازن هرمونى بين كل من النساء والرجال، مما يحول دون إنجابهم للأطفال.

وأظهر البحث الجديد الذى أجرته "الجمعية الأمريكية للطب التناسلى" أن المواد الكيميائية الموجودة فى العديد من المواد البلاستيكية المنزلية قد تزيد من خطر الإجهاض بين النساء، مطالبة بضرورة تجنب الحوامل الأطعمة المعلبة، أو المياه المخزنة فى زجاجات بلاستيكية، خاصة المتروكة تحت أشعة الشمس، فضلًا عن تسرب المواد الكيميائية المتواجدة بها بمعدلات أسرع عند ارتفاع درجات الحرارة.

كان علماء من جامعة "ستانفورد" قد درسوا حالات 114 سيدة حامل ممن لديهن تاريخا فى الإجهاض، حيث لوحظ معاناتهن من تركيزات مرتفعة من المواد الكيميائية خاصة من مركب ثنائى الفينول (BPA) فى دمائهن، ليصبحن معرضات بنسبة 80% للإجهاض من السيدات اللاتى يتمتعن بتدنى مستويات هذه المركبات.

وقالت الدكتورة "روث لثيثى" أستاذ الغدد الصماء التناسلية فى جامعة "ستانفورد" هذا أمر هام للحيلولة دون ارتفاع معدلات الإجهاض الذى بات شائعًا بصورة كبيرة بين العديد من النساء بسبب انتشار المواد البلاستيكية فى حياتنا.