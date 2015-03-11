تعرف على أسباب وأنواع عمى الألوان

عمى الألوان

أسباب عمى الألوان

عمى الألوان أحد الأمراض التى تصيب العين وتجعل الشخص غير قادر على التمييز بين الألوان نوعا ما.>يقول الدكتور ياسر سيلمان استشارى أمراض العيون، إن عمى الألوان هو تعرض العين لبعض الاضطرابات الخاصة برؤية الألوان، ينتج عنها عدم قدرة الشخص على مشاهدة الألوان بكفاءة عالية أو التمييز بينهما، خاصة ألوان الأزرق والأحمر والأخضر.>أشار د. ياسر إلى أن أسباب إصابة الأشخاص بعمى الألوان تعود لعوامل عديدة، منها:

1) عوامل تتعلق بالعيوب الخلقية للجينات الوراثية.

>2) خلل بالخلايا المخروطية بشبكية العين والمسئولة عن التمييز بين الألوان.

>3) تقدم العمر.

تشخيص عمى الألوان

أنواع عمى الألوان:

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>أضاف د. ياسر أنه يجب على الأشخاص حال اكتشاف عدم قدرتهم على التمييز بين الألوان، ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات الخاصة بالتفرقة بين الألوان، لتحديد العلاج المناسب.>وأضاف د. ياسر أنه من الممكن تشخيص نوع عمى الألوان الذى يعانى منها الشخص، فهناك من يمتلك القدرة على رؤية درجات قليلة من الألوان والبعض الآخر لا يستطيع رؤية الألوان.