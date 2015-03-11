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تحرير 169 محضرا لمخالفات بمنشآت صحية فى الإسكندرية

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تحرير 169 محضرا لمخالفات بمنشآت صحية فى الإسكندرية تحرير 169 محضرا لمخالفات بمنشآت صحية فى الإسكندرية
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسكندرية، حملة للتفتيش على المنشآت الغذائية بمنطقة شرق الطبية.

وأشار الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إلى أنه قد تم التفتيش على 52 منشآة صحية وسحب 138 عينة مختلفة لفحصها.

وأضاف حجازى أنه تم تحرير 169 محضرا بالمخالفات التى وجدت فى تلك المنشآت بين مخالفات خاصة بالشهادات الصحية أو متعلقة باشتراطات النظافة أو الأغذية المحظورة أو الباعة الجائلين.

يذكر أن مديرية الصحة بالإسكندرية تولى اهتماما كبيرا بالتفتيش على المنشآت التى تقدم الأغذية والمشروبات للمواطنين فى نطاق المحافظة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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