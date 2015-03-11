خالد نجم: تغيير رئيس "تنظيم الاتصالات" سابق لأوانه

قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه من السابق لأوانه الحديث عن تغيير رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى الذى لم تنتهى فترة عمله بعد.>وأوضح المهندس نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ان كل تركيز الوزارة حاليا ينصب فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادى الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وكان مصدر مسئول رفيع قد اكد ان التسريبات الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشان الترخيص الموحد تستهدف الاطاحة بالوزير خالد نجم والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى وإلغاء الترخيص الموحد للاتصالات.

واستهدفت حملة كبيرة بتسريبات لوثائق من داخل الجهاز المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق الذى أخذ على عاتقه خطة لتطوير القطاع من خلال اصدار ترخيص موحد للاتصالات يمكن المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% من تقديم خدمات المحمول، إضافة إلى كسر احتكارها للبنية التحتية وتمكين شركات المحمول من تقديم خدمات الثابت، على ان تتخارج الشركة الوطنية بكامل اسهمها من شركة فودافون البالغة 45%.

وقال المهندس عاطف حلمى بوقت سابق، ان الضغوط كبيرة من جانب شركات المحمول والمصرية للاتصالات التى تطالب برخصة محمول منذ عام 2009.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق هانى محمود، قد وافق على اصدار ترخيص موحد للاتصالات فى اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عام 2012، وقال انذاك ان المصرية للاتصالات قد تنهار إذا ما حصلت على حصة من سوق المحمول، على الرغم من تحذير خبراء بانها لن تستطيع المنافسة بعدم امتلاكها الخبرات اللازمة.