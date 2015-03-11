سامسونج تشارك فى مؤتمر الاقتصادى وتجهز القاعات بشاشات عالية الوضوح

أعلنت شركة "سامسونج الكترونكس" مصر ، عن مشاركتها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى "مصر المستقبل" والمقرر إقامته فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 15 مارس الحالى.

تشارك سامسونج فى المؤتمر من خلال تجهيز جميع قاعات المؤتمر بشاشات فائقة الوضوح التى تنتجها بمصنعها ببنى سويف و تحمل شعار "صنع فى مصر"، وهو ما يتيح للمتحدثين والوفود المشاركة متابعة فاعليات المؤتمر أينما كانوا طوال فترة انعقاد المؤتمر.

ويمثل سامسونج فى المؤتمر سيونج هو يون العضو المنتدب لشركة سامسونج مصر، وكينام لى رئيس مصنع سامسونج للإلكترونيات مصر.

يعد مصنع سامسونج للإلكترونيات مصر بمحافظة بنى سويف أول مصنع لشركة سامسونج فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويساهم فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، كما يعتبر مركزا اقليمياً لإنتاج وتصدير التلفزيونات وشاشات الكمبيوتر إلى الأسواق الأفريقية وباقى دول المنطقة كمرحلة أولى.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لمصنع سامسونج فى بنى سويف ما يزيد عن 1.8 مليار جنيه، كما يستوعب 1800عامل ومهندس لتصنيع شاشات LED/UHD/SUHD واللافتات الإلكترونية الذكية وشاشات عرض البيانات لخدمة قطاع الأعمال بطاقة إنتاجية تزيد عن 4 مليون شاشة و تلفزيون فى السنة.