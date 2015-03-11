أخبار عاجلة

وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

سامسونج تشارك فى مؤتمر الاقتصادى وتجهز القاعات بشاشات عالية الوضوح

Google+ Print
سامسونج تشارك فى مؤتمر الاقتصادى وتجهز القاعات بشاشات عالية الوضوح سامسونج تشارك فى مؤتمر الاقتصادى وتجهز القاعات بشاشات عالية الوضوح
أعلنت شركة "سامسونج الكترونكس" ، عن مشاركتها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى "مصر المستقبل" والمقرر إقامته فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 15 مارس الحالى.

تشارك سامسونج فى المؤتمر من خلال تجهيز جميع قاعات المؤتمر بشاشات فائقة الوضوح التى تنتجها بمصنعها ببنى سويف و تحمل شعار "صنع فى مصر"، وهو ما يتيح للمتحدثين والوفود المشاركة متابعة فاعليات المؤتمر أينما كانوا طوال فترة انعقاد المؤتمر.

ويمثل سامسونج فى المؤتمر سيونج هو يون العضو المنتدب لشركة سامسونج مصر، وكينام لى رئيس مصنع سامسونج للإلكترونيات مصر.

يعد مصنع سامسونج للإلكترونيات مصر بمحافظة بنى سويف أول مصنع لشركة سامسونج فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويساهم فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، كما يعتبر مركزا اقليمياً لإنتاج وتصدير التلفزيونات وشاشات الكمبيوتر إلى الأسواق الأفريقية وباقى دول المنطقة كمرحلة أولى.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لمصنع سامسونج فى بنى سويف ما يزيد عن 1.8 مليار جنيه، كما يستوعب 1800عامل ومهندس لتصنيع شاشات LED/UHD/SUHD واللافتات الإلكترونية الذكية وشاشات عرض البيانات لخدمة قطاع الأعمال بطاقة إنتاجية تزيد عن 4 مليون شاشة و تلفزيون فى السنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار