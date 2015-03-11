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مصدر لبنانى ينفى تسليم فضل شاكر نفسه للسلطات

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مصدر لبنانى ينفى تسليم فضل شاكر نفسه للسلطات مصدر لبنانى ينفى تسليم فضل شاكر نفسه للسلطات
نفى مصدر أمنى لبنانى مارددته بعض وسائل الإعلام عن تسليم المطرب الهارب فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية. وقال المصدر إنه ليس صحيحا ماذكرته وسائل إعلام لبنانية عن أن فضل شاكر سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبنانى.

يشار إلى أن فضل شاكر كان مرافقا للشيخ السلفى أحمد الأسير الذى اعتدت مجموعته المسلحة على الجيش اللبنانى الأمر الذى دفع الجيش للقضاء على هذه المجموعة المتحصنة فى مجمع دينى بصيدا فيما يعرف بأحداث "عبرا" الصيف قبل الماضى والتى انتهت بهروب الأسير وشاكر.

ويعتقد أن شاكر مختبئ فى مخيم " عين الحلوة " للاجئين الفلسطينيين بصيدا بجنوب لبنان، وفقا لآخر ظهور إعلامى حيث نفى تورطه فى الدماء أو تحريضه طائفيا، مؤكدا أن العلاقة بينه وبين الاسير سيئة.
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