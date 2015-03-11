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لأول مرة منذ اختطاف "شاليط".. إسرائيل تستورد منتجات غزة الزراعية

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لأول مرة منذ اختطاف "شاليط".. إسرائيل تستورد منتجات غزة الزراعية لأول مرة منذ اختطاف "شاليط".. إسرائيل تستورد منتجات غزة الزراعية
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة منذ قضية أسر الجندى الإسرائيلى "جلعاد شاليط" على يد حركة "حماس" قبل 9 سنوات، استأنفت إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية من قطاع غزة صباح اليوم.

وأضافت الإذاعة العبرية أن الشحنة الأولى من هذه المنتجات التى تم نقلها إلى إسرائيل شملت 27 طناً من طماطم البندورة و5 أطنان من الباذنجان، مشيرة إلى أن المزارعين فى غزة ملزَمون بتمويل الفحوصات الجارية لعينات من منتجاتهم قبل تصديرها إلى إسرائيل للتأكد من خلوها من أى أخطار صحية.

وكانت قد أوضحت الإذاعة العبرية فى تقرير سابق لها، أن هذا القرار تم اتخاذه نظرا لكون السنة العبرية الحالية المسماة "السنة السابعة" أو "شميتا" – أى سنة تبوير الأرض يحظر فيها دينيا على اليهود القيام بأعمال زراعية، مما يستلزم زيادة استيراد الخضار والفواكه من الخارج.


>إسرائيل تسمح ببيع منتجات غزة بأسواقها لأول مرة منذ 2007

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