لأول مرة منذ اختطاف "شاليط".. إسرائيل تستورد منتجات غزة الزراعية

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة منذ قضية أسر الجندى الإسرائيلى "جلعاد شاليط" على يد حركة "حماس" قبل 9 سنوات، استأنفت إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية من قطاع غزة صباح اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>إسرائيل تسمح ببيع منتجات غزة بأسواقها لأول مرة منذ 2007
وأضافت الإذاعة العبرية أن الشحنة الأولى من هذه المنتجات التى تم نقلها إلى إسرائيل شملت 27 طناً من طماطم البندورة و5 أطنان من الباذنجان، مشيرة إلى أن المزارعين فى غزة ملزَمون بتمويل الفحوصات الجارية لعينات من منتجاتهم قبل تصديرها إلى إسرائيل للتأكد من خلوها من أى أخطار صحية.
وكانت قد أوضحت الإذاعة العبرية فى تقرير سابق لها، أن هذا القرار تم اتخاذه نظرا لكون السنة العبرية الحالية المسماة "السنة السابعة" أو "شميتا" – أى سنة تبوير الأرض يحظر فيها دينيا على اليهود القيام بأعمال زراعية، مما يستلزم زيادة استيراد الخضار والفواكه من الخارج.
>إسرائيل تسمح ببيع منتجات غزة بأسواقها لأول مرة منذ 2007