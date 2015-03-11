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فلسطين تلغى عقدا بمليارات الدولارات مع تل أبيب لاستيراد الغاز

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فلسطين تلغى عقدا بمليارات الدولارات مع تل أبيب لاستيراد الغاز فلسطين تلغى عقدا بمليارات الدولارات مع تل أبيب لاستيراد الغاز
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن شركة الكهرباء الفلسطينية ألغت عقداً بمليارات الدولارات كانت قد أبرمته لاستيراد الغاز الإسرائيلى من مخزون حقل "لفياتان" الإسرائيلى البحرى وفق بلاغ قدمته الشركات المالكات لهذا المخزون إلى بورصة تل أبيب صباح اليوم.

وأضافت الإذاعة العبرية أن سبب إلغاء العقد الذى كان سيسرى مفعوله لـ20 عاما يعود إلى قلق الشركة الفلسطينية من التأخر الحاصل فى استخراج الغاز من المخزون المذكور، بالإضافة إلى خشيتها من عدم موافقة المسئول الحكومى عن منع الاحتكارات على الصفقة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن إلغاء العقد يعنى استمرار اعتماد الفلسطينيين على إمدادات الكهرباء المباشرة من إسرائيل.

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مصر 365