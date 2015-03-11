جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون متطرفون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وقال أحد الموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة،إن 35 جنديًا من قوات الاحتلال و31 متطرفًا اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة من باحاته ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وأوضح أن المرابطين الذين انتشروا في باحات الأقصى بشكل ملحوظ تصدوا لتلك الاقتحامات، لافتًا إلى، أن المسجد شهد أيضًا تواجدًا للأطفال وطلاب المدارس.

وذكر أن حراس الأقصى تمكنوا من القبض على متطرف تنكر بزي سائح، وكان يؤدي ما تسمى “الصلوات التلمودية” في باحات المسجد، ويقوم بأعمال غريبة، وبعد التحقيق معه اكتشفوا أنه يهودي، وتم طرده خارج المسجد.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات احتجزت هويات النساء الشخصية أثناء دخولهن إلى المسجد الأقصى الذي يشهد بشكل شبه يومي سلسلة اقتحامات من قبل المستوطنين، وسط إجراءات أمنية يفرضها الاحتلال على المصلين، خاصة على النساء.