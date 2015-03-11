سطو على خزينة الضرائب العامة بمنوف وسرقة 14 ألف جنيه

فوجىء العاملون بمصلحة الضرائب العامة بمنوف، بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، بسرقة محتويات الخزينة بعد قيام مجهولين بكسر باب العقار.

وأكد محمود جابر أحد العاملين بمصلحة الضرائب، “فؤجئنا اليوم بسرقة خزينة المصلحة وبها مبلغ 14 ألف و551 جنيه واختام المصلحة وشعار الجمهورية وتم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة” .

وتعد واقعة سرقة مصلحة الضرائب الثالثة من نوعها بعد السطو على مصلحة الجوازات وسرقة 23 ألف جنيه وقبلها بأيام السطو على مكتب بريد منوف ومحاولة سرقة الخزينة إلا ان السارق لم يتمكن من فتحها.

وأكد مصدر أمنى انه على الرغم من تكرار حوادث سرقة المصالح الحكومية بمنوف إلا انه لم يتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات السرقة والقبض على الجناة .