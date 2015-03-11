النيابة تحيل مدرس “السيدة زينب” المتهم بقتل طالب للجنايات ‎

أمرت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول للنيابات، بإحالة مدرس لغة عربية بمدرسة الشهداء بالسيدة زينب، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة تهمة استعمال قسوة وضرب أفضى إلى موت تلميذ، وذلك عقابا له لعدم حفظ دروسه.

كانت تحقيقات نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد الأبرق، كشفت أن المجني عليه طالب بالصف الخامس الابتدائي، يدعى “إسلام شريف”، وقد قرر المدرس معاقبته، بسبب عدم حفظه للدروس، فأمره بالوقوف مدة طويلة، تحت أشعة الشمس، ثم ضربه بقوة بذراعه على رقبته، فسقط الطفل مغشيا عليه، ثم تم نقله لمستشفى قصر العيني معانيا من نزيف بالمخ توفى على إثره عقب مرور ثلاثة أيام على الواقعة.