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ضبط عاطل بحوزته 28 لفافة بانجو وإخوانى متهم فى 4 قضايا عنف بالمنوفية

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ضبط عاطل بحوزته 28 لفافة بانجو وإخوانى متهم فى 4 قضايا عنف بالمنوفية ضبط عاطل بحوزته 28 لفافة بانجو وإخوانى متهم فى 4 قضايا عنف بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون من ضبط عاطل، وبحوزته 28 لفافة بانجو، تم تحرير ىمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد من ضبط سعود ىسعودى عبد الحفيظ البسطاوى 28 عاما عاطل ومقيم قرية مؤنسة مركز أشمون والمطلوب ضبطه وإحضاره فى المحضر رقم 6899 جنح أشمون لسنة 2015 .

وأثناء الضبط ضبط بحوزة المتهم 28 لفافة من نبات البانجو المخدر، وسلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة خرطوش عيار 16 ومسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى قدره 1600 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8359 جنح أشمون لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت مباحث شبين الكوم من إلقاء القبض على طالب إخوانى مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا تحريض على العنف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد من ضبط أسامة محمد شفيق طالب 17 سنة مقيم شبين الكوم مطلوب ضبطه وإحضاره فى أربع قضايا تحرض على العنف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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