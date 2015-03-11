ضم بلاغ "القومى للطفولة" حول وفاة تلميذ السيدة زينب للتحقيقات

قررت النيابة العامة ضم البلاغ المقدم من المجلس القومى للأمومة والطفولة، لملف التحقيقات التى تجريها حول واقعة وفاة التلميذ إسلام شريف جمال الضبع، إثر تعرضه للضرب على يد وليد محمد، مدرس اللغة العربية بمدرسة شهداء بورسعيد بالسيدة زينب.

يأتى هذا بالتزامن مع نظر جلسة تجديد حبس المدرس المتهم الصادر بحقه قرار من نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، بالحبس 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى واقعة الاعتداء على التلميذ بالضرب، مما أدى لإصابته بنزيف فى المخ ووفاته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام المدرس بمعاقبة التلميذ بسبب عدم حفظه للدروس، فأمره بالوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس، ثم ضربه بقوة حتى أصيب بإغماء فتم نقله إلى المستشفى، وتم القبض على المتهم وحرر محضر، وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.