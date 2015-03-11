إحالة موظفين بالإسعاف وكاتب بمستشفى حلوان للمحاكمة لتسببهم فى وفاة مريض

وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة موظفين بهيئة الإسعاف وكاتب استقبال مستشفى حلوان للمحاكمة لتسببهم فى وفاة مريض.

تضم قائمة المتهمين كلا من "محمد. ا" مسئول جهاز غرفة عمليات هيئة الإسعاف "إبراهيم.س" مساعد أخصائى خدمات إسعافية بتمركز إسعاف مايو 1 التابع لهيئة الإسعاف المصرية، و"أشرف. ع" كاتب استقبال مستشفى حلوان العام التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يتعاونوا فى أداء الواجبات العاجلة واللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول تراخى فى تدبير سيارة إسعاف لنقل المصاب محمد لطفى أحمد من مستشفى حلوان العام إلى أحد المستشفيات المتخصصة فى جراحة الأوعية الدموية منذ تلقى البلاغ فى تمام الساعة 3.41 صباحاً وحتى توجيه السيارة كود رقم 169 من تمركز إسعاف التبين فى تمام الساعة 4,15 صباحاً يوم 14 يوليو الماضى، وبما أسهم فى سوء حالة المواطن المذكور ووفاته، وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثانى امتنع عن أداء الخدمة والانتقال بسيارة إسعاف تمركز مايو 1 إلى مستشفى حلوان العام لنقل المواطن المذكور محمد لطفى أحمد رغم تكرار النداء عليه مرتين فى تمام الساعة 3,57 صباحاً والساعة 3.58 صباحاً دون الرد على هذا الاتصالات، فضلاً عن رفضه القيام بالخدمة رغم الاتصال به مرتين فى تمام الساعة 4,6 صباحاً والساعة 4,15 صباحاً، وتلقيه هذين الاتصالين، والتنبيه عليه بأنه أقرب تمركز لمكان البلاغ، الأمر الذى أسهم فى سوء حالة المواطن المذكور ووفاته، وتبين أن المتهم الثالث تقاعس عن الاتصال بمركز خدمة طوارئ الرعاية العاجلة بوزارة الصحة رغم تكليفه من المدير المناوب بمستشفى حلوان المناوب بإجراء الاتصال بالمركز المذكور والتنسيق معه بشأن نقل حالة المصاب محمد لطفى أحمد من مستشفى حلوان العام لأقرب مستشفى متخصص فى جراحة الأوعية الدموية، فضلا عن إبلاغه مدير المستشفى المناوب على خلاف الحقيقة بإجرائه الاتصال بالمركز المذكور، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة بشأن ما تضمنته المذكرة المقدمة من الدكتور هشام عطا يوسف رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بالوزارة بخصوص وفاة المواطن محمد لطفى أحمد البالغ من العمر 27 عاماً إثر إصابته بطلق نارى فى الفخذ الأيسر والذى وصل إلى مستشفى حلوان العام الساعة 3 صباحاً بواسطة الأهالى يوم 14/6/2014 بتشخيص أولى ادعاء طلق نارى.

وقالت النيابة الإدارية، إن التحقيقات كشفت عن امتناع المختصين بقسم الاستقبال بمستشفى قصر العينى عن استقبال حالة المصاب محمد لطفى أحمد، عند وصول سيارة الإسعاف به صباح يوم 14/6/2014 الساعة 5.35 صباحاً بدعوى غلق قسم الاستقبال بمستشفى قصر العينى الأمر الذى نتج عنه تأخر وصول الحالة لأقرب مستشفى متخصص فى جراحة الأوعية الدموية، مما أسهم بشكل كبير فى تدهور حالة المريض ووفاته.

وأكدت النيابة أن التحقيق مع المختصين بالمستشفى المذكورة بمعرفة النيابة الإدارية يتعين أنه يتم بناءً على طلب من رئيس جامعة القاهرة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وأنه لم تتم موافاة النيابة بموافقة رئيس الجامعة على تولى النيابة الإدارية التحقيق مع المختصين بالمستشفى المذكورة رغم مخاطبته بذلك الأمر الذى رأت معه النيابة إرسال صورة من هذه المذكرة إلى وزير التعليم العالى لإعمال شئونه حيال ذلك وفقا لأحكام القانون.