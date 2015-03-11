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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية مبلغ بسرقتها فى أحداث ثورة يناير بالغربية

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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية مبلغ بسرقتها فى أحداث ثورة يناير بالغربية ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية مبلغ بسرقتها فى أحداث ثورة يناير بالغربية
تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى قضية سلاح أبيض ومحكوم عليه فيها بالحبس شهر، مقيم منطقة سيجر وبحوزته بندقية آلية و27طلقة لذات العيار، مبلغ بسرقتها فى أحداث ثورة 25يناير من مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بتمكن النقيب حسين خليل معاون مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهم جلال مصطفى الشاطر31سنة عاطل مسجل شقى خطر له بطاقة تخصص إجرامى رقم 2864/13ج) محكوم عليه بالحبس شهر فى القضية 939جنح قسم أول طنطا لسنة 2014 (سلاح أبيض) أثناء تواجده بمنزله وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 3557 و27طلقة لذات العيار مبلغ بسرقتها فى أحداث ثورة 25 يناير فى المحضر 641 لسنة 2011 جنح مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط، تحرر المحضر 5301 جنح قسم أول طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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