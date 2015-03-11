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انطلاق ماراثون الدراجات بجامعة القناة بحضور محافظ الاسماعيلية تحت شعار”تحيا مصر”

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انطلقت، منذ قليل، فعاليات مهرجان الدراجات، بجامعة قناة السويس، بحضور الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة.

وانطلق المهرجان بماراثون للدراجات من أمام إدارة الجامعة إلى خارجها بالطريق الدائرى وسط تأمين من عناصر الأمن بطول الطريق وسط هتافات تحيا ، كما تزينت مداخل الجامعة وكلياتها بالإعلام .

وقال الدكتور ممدوح غراب، إن المهرجان يأتى فى إطار فعاليات الأنشطة الطلابية بالجامعة وتأكيد الانتماء لمصر فى ظل الحرب التى تقودها الدولة والرئيس ضد قوى الظلام والارهاب ووقوف الشعب المصرى خلف الجيش والشرطة.

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