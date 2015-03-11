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جنح شبرا الخيمة تقضي بحبس المتهمين بتعذيب وذبح “كلب الأهرام” 3 سنوات مع الشغل

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جنح شبرا الخيمة تقضي بحبس المتهمين بتعذيب وذبح “كلب الأهرام” 3 سنوات مع الشغل جنح شبرا الخيمة تقضي بحبس المتهمين بتعذيب وذبح “كلب الأهرام” 3 سنوات مع الشغل

قررت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوي حبس المتهمين بتعذيب وذبح كلب الأهرام بشبرا الخيمة 3 سنوات مع الشغل.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية المستشار عمرو سامي قد أمر بإحالة المتهمين وهم محمد حمدي محمد، وعمرو إبراهيم عطا ، وأحمد عزت عبد الحميد إضافة إلى أحد أصحاب الكلب ويدعى نادر محمد يحيي “هارب من المحاكمة” في واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح.

ووجه رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة مصطفى المتناوي ، للمتهمين تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر في الشارع ، وذلك بعد أن قام المتهمون بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء ، وذبحه كما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة سلاح أبيض وإثارة الرعب في نفوس المواطنين.

 

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