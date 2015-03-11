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“عبدالغفار” يلتقي وزير الداخلية البحريني لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك

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“عبدالغفار” يلتقي وزير الداخلية البحريني لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك “عبدالغفار” يلتقي وزير الداخلية البحريني لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك

وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية, قد إلتقى بالفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى صباح اليوم ، قبل بدء الجلسة الإفتتاحية للدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التى تعقد بالجزائر تحت رعاية الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

حيث بحث الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون الأمنى المشترك بين والبحرين فى مختلف مجالات العمل الأمنى، خاصة فى مجال مكافحة الارهاب.

وأعرب السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية عن تقديره وتقدير الشعب المصرى بأكمله لموقف البحرين الداعم لمصر، مؤكداً أن ذلك ليس جديداً على دولة البحرين، نظراً للتقارب الشديد على المستوى الرسمى والشعبى بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن مصر حريصة على المشاركة فى فاعليات مؤتمر وزراء الداخلية العرب, للمساهمة فى تحقيق منظومة الأمن العربى، ومكافحة الإرهاب فى المنطقة العربية.

ومن جانبه أعرب السيد وزير الداخلية البحرينى عن دعم بلاده الكامل لجهود وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب، مثمناً تضحيات رجال الشرطة المصرية فى سبيل تحقيق أمن وآمان الشعب المصرى.

 

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