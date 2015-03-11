القبض على عاطلين اختطفا طفلين واستولا على مبلغ مالي منهما برأس غارب

تمكنت مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الطريفي من كشف غموض اختطاف تلميذين من جانب مجهولين والاستيلاء منهما علي مبلغ مالية.

تلقت المباحث بلاغًا من على الشحات محمد احمد 29 سنة مهندس كهرباء ومقيم مساكن الوادي برأس غارب بتعرض نجلى شقيقتين زوجته وهما عبد الله حمدي على 11 سنة تلميذ بالابتدائي ومقيم مساكن الوادي برأس غارب و عمار محمد حسن 11 سنة تلميذ بالابتدائي ومقيم بذات العنوان بقيام شخصين باستدراجهما لأحدى السيارات واستيلائهما على ما بحوزتهما من نقود ثم أطلقوا سراحهم وفرا هاربين.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع فرع الأمن العام حيث توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من عباس محمود عباس أحمد 23 سنة سائق ومقيم خلف منطقة البريد برأس غارب وحسن أشرف صبره بيومي 20 سنة عاطل ومقيم بالصفوف برأس غارب، وتبين أن المجني عليهما كانا فى طريقهما لشراء هاتف محمول من منطقة المجمع التجاري برأس غارب، وعندما شاهدهما المتهمان قاما باستدراجهما لأحدى السيارات واستولا على مبلغ مالي 850 جنيها وأطلقوا سراحهما.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال استقلالهما السيارة رقم ط ر ل 3584 أجرة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لمرورهما بضائقة مالية وقدما المبلغ المالي محل السرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 383/2015 إدارى قسم رأس غارب وتولي محمد فهمي رئيس نيابة رأس غارب التحقيقات.