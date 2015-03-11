دعوة الأحزاب السياسية في تركيا لتقديم مرشحيها للإنتخابات العامة

دعت اللجنة العليا للإنتخابات في تركيا كافة الأحزاب السياسية التي ستتنافس في الإنتخابات النيابية العامة بالبلاد إلى تقديم قوائم مرشحيها إلى اللجنة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم القوائم هو السابع من شهر أبريل المقبل.

وذكرت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الأحزاب والمستقلين في الرابع والعشرين من الشهر ذاته. وأشار البيان إلى أن صناديق الإقتراع ستفتح أمام الأتراك المقيمين بالخارج والمسجلين ضمن القوائم الإنتخابية في الثامن من مايو القادم بالمعابر والنقاط الحدودية والممثليات في خارج تركيا، على أن تستمر عملية التصويت حتى يوم الإنتخابات النيابية العامة المقرر في السابع من يونيو القادم.