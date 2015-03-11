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إزالة 47 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية المنيا

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إزالة 47 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية المنيا إزالة 47 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية المنيا

جانب من الحملة

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة وجهاز أملاك الدولة من إزالة 47 حالة تعد علي الاراضى الزراعية والإصلاح الزراعي بمدخل مدينة الفكرية من الناحية الغربية ومدخل قرية بنى عبيد وذلك في إطار حملات الإزالة التي تُجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه تم إزالة 47 حالة تعد علي أراض زراعية بمساحة 2 فدان و7 قيراط و6 سهم , منها 39 حالة تعد على الأراضي الزراعية و8 حالات على أراضي إصلاح زراعي ، من خلال استخدام معدات الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص المكونة من 4 لودر و دقاق تابع لجهاز تحسين الاراضى بملوي .

من جانبه، شدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أية حالة تعد في مهدها و الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في نطاق المحافظة بأى صورة من كافة صور التعديات، كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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