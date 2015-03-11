أخبار عاجلة

وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ المنوفية يُحيل رئيسي “طملاى وشبراباص” للتحقيق بسبب سوء النظافة والإنارة

Google+ Print
محافظ المنوفية يُحيل رئيسي “طملاى وشبراباص” للتحقيق بسبب سوء النظافة والإنارة محافظ المنوفية يُحيل رئيسي “طملاى وشبراباص” للتحقيق بسبب سوء النظافة والإنارة

محافظة المنوفية

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إحالة كل من رئيسي قرية طملاى مركز منوف، وقرية شبراباص مركز شبين الكوم، للتحقيق بسبب سوء حالة القرية من نظافة وإنارة وطرق.

وأمر المحافظ  بمجازاة رئيس قسم الإنارة بحي غرب شبين الكوم بخصم 3 أيام من راتبه بسبب سوء حالة الإنارة بشوارع الحي ومجازاة مدير تحسين البيئة بحي غرب مدينة شبين الكوم وذلك بخصم 3 أيام من راتبه بسبب وجود تراكمات من القمامة بشوارع الحي.

وشدد محافظ المنوفية علي أنه لن يسمح بوجود قيادات مقصرة داخل المحافظة ، وان المرحلة الحالية هي مرحلة التغيير والعطاء من أجل تطوير الخدمات الأساسية للمواطن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا