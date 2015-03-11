محافظ المنوفية يُحيل رئيسي “طملاى وشبراباص” للتحقيق بسبب سوء النظافة والإنارة

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إحالة كل من رئيسي قرية طملاى مركز منوف، وقرية شبراباص مركز شبين الكوم، للتحقيق بسبب سوء حالة القرية من نظافة وإنارة وطرق.

وأمر المحافظ بمجازاة رئيس قسم الإنارة بحي غرب شبين الكوم بخصم 3 أيام من راتبه بسبب سوء حالة الإنارة بشوارع الحي ومجازاة مدير تحسين البيئة بحي غرب مدينة شبين الكوم وذلك بخصم 3 أيام من راتبه بسبب وجود تراكمات من القمامة بشوارع الحي.

وشدد محافظ المنوفية علي أنه لن يسمح بوجود قيادات مقصرة داخل المحافظة ، وان المرحلة الحالية هي مرحلة التغيير والعطاء من أجل تطوير الخدمات الأساسية للمواطن .