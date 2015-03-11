عضو بـ”المقاولين” يطالب بالمساواة في شروط تصنيف الشركات بالاتحاد‎

انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء ما أسماه بالكيل بمكيالين في إجراءات رفع تصنيف شركات المقاولات بالاتحاد من فئة الي أخري.

وذكر داكر في بيان صحفي اليوم أنه قدم مذكرة إلي رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز للعرض على المجلس قال فيها إن مقاولي شركات القطاع الخاص عند طلبهم رفع التصنيف بالاتحاد لشركاتهم يقومون بتقديم سابقة أعمال من شركات مقاولات قطاع خاص أيضاً وذلك حتي تتمكن من إستيفاء شروط رفع التصنيف بالاتحاد

وأكد داكر أن مقاولي شركات القطاع الخاصة يلاقون في هذا البند تعسفا ورفضا لهذا المستند حيث أن مهندسي و موظفي المكتب الفني بالاتحاد يشترطون ضرورة وجود إعتماد من جهة الإسناد للمقاول الرئيسي بإعتماد المقاول الباطن أو إعتماد من إستشاري المشروع وهذا علي العكس والنقيض تماماً عندما يتقدم أيضاً مقاولي القطاع الخاص بسابقة أعمال من شركات قطاع عام أو قطاع أعمال فيتم قبول الأوراق دون تردد أو حتي إعتراض بالرغم أن هذا لم ينص عليه قانون الاتحاد أو حتي لائحته التنفيذية وهو مجرد إجتهاد صارخ من اعضاء المكتب الفني حتي وإن كان هذا هو المتبع من قبل فهذا خطأ يجب تداركه.

وقال داكر عبد اللاه إن مقاولي القطاع الخاص أعضاء بالاتحاد مثلهم مثل شركات قطاع الأعمال والقطاع العام وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات والكل يجب أن يكون سواسية وهذا تطبيقاً لأحكام القانون والدستور المصري وقانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 والخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولائحته التنفيذية.

واقترح داكر في مذكرته أن يتم الموافقة علي سابقة الأعمال التي تقدم إلي المكتب الفني من شركات القطاع الخاص حيث ان الجميع سواسية ولا فرق بين الشركة المقيدة بالفئة الاولي والشركة المبتدئة فالجميع سواء بما ينص عليه قانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 والخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولائحته التنفيذية دون موافقة جهة الإسناد أو اعتماد الإستشاري .

أو يتم طلب موافقة جهة الإسناد بإعتماد مقاول الباطن من شركات القطاع العام وقطاع الاعمال كما يتم طلبها من الشركات الاخري وذلك لتحقيق أسمي التقييم بتطبيق صحيح القانون.