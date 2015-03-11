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المرصد السوري : قتال بين داعش والقوات الكردية في شمال شرق سوريا

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المرصد السوري : قتال بين داعش والقوات الكردية في شمال شرق سوريا المرصد السوري : قتال بين داعش والقوات الكردية في شمال شرق سوريا

داعش

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، إن مئات من مقاتلي تنظيم داعش شنوا هجوما على القوات الكردية في شمال شرق سوريا مما أشعل قتالا شرسا قتل خلاله عشرات من الجانبين.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها غارات جوية تقودها الولايات المتحدة قد حققت مكاسب كبيرة خلال الاسابيع القليلة الماضية وتمكنت من قطع طريق امداد هام من الاراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد في العراق.

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا ان داعش حاولت الامساك بزمام المبادرة الثلاثاء وشنت هجوما على القوات الكردية بالدبابات والأسلحة الثقيلة في محيط بلدة رأس العين القريبة من الحدود التركية.

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